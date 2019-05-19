بنغازي تحتضن الصالون السياسي الليبي حول علاقة الإعلام بالإرهاب

نظمت بمدينة بنغازي جلسة الصالون السياسي الليبي حول العلاقة بين ظاهرة الإرهاب وسائل الإعلام،

وحضر الصالون عدد من المسؤولين والصحفيين والمهتمين بالإعلام من داخل ليبيا وتونس ولبنان وإيطاليا، حيث شهدت الجلسة مداخلات تناولت الواقع السياسي والأمني، وتفشي ظاهرة الإرهاب الذي زعزع استقرار وأمن الكثير من الدول.

وأشارت الصحفية الإيطالية فانيسا توماسيني إلى ارتباط وسائل الإعلام بالأعمال الإرهابية؛ سواء في دعمها أو محاربتها على المستوى المحلي والدولي.

من جهته أشار الإعلامي اللبناني علي شندب إلى خطر الإعلام واستغلال تنظيم داعش له كسلاح في بث الخوف قبل أن يتم احتواء مواقعه الإعلامية والحد من تأثيراتها السلبية.

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