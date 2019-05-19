الرئاسي يبحث التطورات العسكرية في طرابلس

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الأحد، اجتماعا برئاسة رئيسه فائز السراج وعدد من الأعضاء لمناقشة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الأخير عرض ملخصا لتطورات الموقف العسكري في مختلف المحاور، كما استعرض جهود لجنة الطوارئ والإجراءات التي اتخذتها بشأن الوضع الإنساني وتوفير احتياجات المواطنين المتضررين.

كما تناول الاجتماع الخطوات التي تنفذ لتقديم الدعم الضروري والخدمات الأساسية للنازحين من مناطق الاشتباكات بالتنسيق مع البلديات المعنية.

من جهة ثانية ناقش المجلس الموقفين الإقليمي والدولي والخطوات الدبلوماسية المطلوبة في هذه المرحلة.

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