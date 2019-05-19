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الرئاسي يبحث التطورات العسكرية في طرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الأحد، اجتماعا برئاسة رئيسه فائز السراج وعدد من الأعضاء لمناقشة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الأخير عرض ملخصا لتطورات الموقف العسكري في مختلف المحاور، كما استعرض جهود لجنة الطوارئ والإجراءات التي اتخذتها بشأن الوضع الإنساني وتوفير احتياجات المواطنين المتضررين.

كما تناول الاجتماع الخطوات التي تنفذ لتقديم الدعم الضروري والخدمات الأساسية للنازحين من مناطق الاشتباكات بالتنسيق مع البلديات المعنية.

من جهة ثانية ناقش المجلس الموقفين الإقليمي والدولي والخطوات الدبلوماسية المطلوبة في هذه المرحلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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