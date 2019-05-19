سرت تبحث مخرجا لأزمة نقص التطعيمات

شهدت بلدية سرت، الأحد، اجتماعا بحث فيه عميدها مختار المعداني مع مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت محمد إدريس، مشكلة نقص التطعيمات الإجبارية للأطفال المواليد بالمرافق الصحية والوحدات الصحية بسرت وضواحيها.

وقالت الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل في بيان، إن الاجتماع بحث الملفات الهامة المتعلقة بصحة الأطفال المواليد ومرضى السكر، حيت أكد عميد البلدية أنه سيتم التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة لتوفير التطعيمات الإجبارية للأطفال وأدوية السكر وزيادة الكمية المخصصة.

بدوره كشف مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية أن الطعوم غير المتوفرة حاليا هي 4 أشهر رئوي، و6 أشهر، في حين تتوفر طعوم حديثي الولادة وشهرين رئوي و9 أشهر، وجرعة عمر عام، وعام ونصف تتوفر جرعة واحدة، مبينا أن أدوية السكر متوفرة بالعيادة.

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