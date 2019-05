النهر الصناعي: توقف ضخ المياه لطرابلس بسبب اقتحام جماعة مسلحة

كشف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه اليوم الاحد الموافق بعد قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف.

وأضاف الجهاز ، أن المجموعة المسلحة أجبرت العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم.

وأوضح الجهاز أن هذا الأمر سيترتب عنه انقطاع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى غداً صباحاً وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمج ضمن خطة التشغيل .

وأكدت دارة الجهاز أنها بعيدة عن كافة الخلافات والصراعات وانه جهة خدمية تقدم خدمة الامداد المائي لكافة المواطنين وتطالب الجهات الامنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة، وأن المياه هبة الله للجميع ولا ينبغي إستخدامها للمساومة او إملاء الشروط تحت أي ذريعة.

