إغلاق هذه الطرق في تاجوراء غدا الاثنين

كلف رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء اليوم الأحد وحدة التحري والقبض ووحدة مكافحة الشغب بالإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء، بإقفال الطريق المُزدوج تاجوراء من الإشارة الضوئية تاجوراء الوسط إلى جزيرة دوران أبوشوشة وإغلاق كافة الطرق المُؤدية لوسط تاجوراء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن إغلاق الطرق يهدف للتخفيف من حِدة الازدحام والحركة المرورية للمركبات الألية والسماح للمترجليت بالسير بحرية وتأمين الطريق المُزدوج وضبط أي مخالفين للقانون.

ودعا فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء أصحاب المحلات غلى أخذ العلم بهذا التأمين مشيرا إلى أن الإغلاق سيكون من يوم الغد الإثنين الساعة (8:00) أثناء صلاة المغرب وحتى الساعة (03:30) بعد منتصف الليل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

