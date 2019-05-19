إتمام مراسم التسليم والاستلام لإدارة مستشفى الهواري

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة إتمام مراسم التسليم والاستلام لإدارة مستشفي الهواري العام ، بين مدير المستشفى السابق اشرف العبار والمدير الجديد المبروك البرغثي تنفيذا لقرار وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب رقم (110)لسنة 2019.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن لجنة التسليم والاستلام من مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي رئيسا وبعضوية كلآ من مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بعيادة الكيش المجمعة زكريا الزيداني ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بمستشفى النفسية حسن العمامي ومدير مكتب التفتيش و المتابعة بمستشفى النفسية حسيني الورشفاني وبحضور المستشار القانوني بمستشفى الهواري وليد القبايلي والمراقب المالي بمستشفى الهواري طاهر الخفيفي.

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