صحة المؤقتة تتفقد مستشفى ابن سينا ببنغازي

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة نوري الفسي بزيارة تفقدية لمستشفى ابن سينا بمدينة بنغازي وذلك من ضمن الجولات التفتيشية على القطاع الخاص أثناء فترات الدوام الرسمي.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن الفسي أكد أنه خلال الجولة الميدانية على عيادة ابن سينا ثبت تواجد عدد من العناصر طبية أثناء فترات الدوام الرسمي بالقطاع الخاص.

وأكد أن الجولات الميدانية على القطاع الخاص جاءت تنفيذا لتعليمات وزير الصحة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والإدارية المنظمة لسير العمل ضد المخالفين مؤكدا إحالة أسماء العناصر الطبية، الذين ثبت تواجدهم بالقطاع الخاص إلى جهات عملهم الأصلية بالمستشفيات.

وأكد الفسي أنه تم من خلال الجولات الميدانية والتفتيش تقييم جودة الأداء وتوفر الاشتراطات الصحية المنظمة لعمل القطاع ومتابعة الإجراءات الإدارية والوقوف على مدى جاهزية هذه المصحات من ناحية المباني والأجهزة والمعدات الطبية والأطقم الطبية والطبية المساعدة ومدى مطابقتها لمعايير الجودة .

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