اخبار ليبيا الان

الجيش الوطني يفرض حظرا كاملا على موانئ “الغربية”

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت القوات البحرية في الجيش الوطني، مساء الأحد، فرض حظر بحري كامل على الموانئ في المنطقة الغربية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني في بيان، إن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لقرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بقطع الإمدادات عن “المليشيات” في المنطقة الغربية.

وتابعت الشعبة “قرر رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الوطني اللواء فرج المهدوي إعلان حالة النفير لكامل القوات البحرية وإعلان الحظر البحري التام على كامل الموانئ البحرية في المنطقة الغربية.

ووفق الشعبة فقد حذر اللواء المهدوي بأنه “سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاقتراب من موانئ المنطقة الغربية وخاصة تركيا”.

وكانت وسائل إعلام ومواقع الكترونية تداولت السبت بعض الفيديوهات عن وصول دفعة كبيرة من الأسلحة والمدرعات العسكرية على متن سفينة قادمة من شمال تركيا، إلى ميناء العاصمة طرابلس، فيما نشر لواء الصمود، التابع لحكومة الوفاق، والذي يقوده صلاح بادي، صورا عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، تظهر لحظة إنزال السفينة شحنتها من المدرعات البالغ عددها حوالي 40 قطعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك