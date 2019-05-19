الجيش الوطني يفرض حظرا كاملا على موانئ “الغربية”

أعلنت القوات البحرية في الجيش الوطني، مساء الأحد، فرض حظر بحري كامل على الموانئ في المنطقة الغربية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني في بيان، إن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لقرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بقطع الإمدادات عن “المليشيات” في المنطقة الغربية.

وتابعت الشعبة “قرر رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الوطني اللواء فرج المهدوي إعلان حالة النفير لكامل القوات البحرية وإعلان الحظر البحري التام على كامل الموانئ البحرية في المنطقة الغربية.

ووفق الشعبة فقد حذر اللواء المهدوي بأنه “سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاقتراب من موانئ المنطقة الغربية وخاصة تركيا”.

وكانت وسائل إعلام ومواقع الكترونية تداولت السبت بعض الفيديوهات عن وصول دفعة كبيرة من الأسلحة والمدرعات العسكرية على متن سفينة قادمة من شمال تركيا، إلى ميناء العاصمة طرابلس، فيما نشر لواء الصمود، التابع لحكومة الوفاق، والذي يقوده صلاح بادي، صورا عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، تظهر لحظة إنزال السفينة شحنتها من المدرعات البالغ عددها حوالي 40 قطعة.

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