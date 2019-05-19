الزائدي: هذه حقيقة الصراع في ليبيا

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي أن “الصراع في ليبيا لم يكن صراعا قبليا ولا جهويا” مضيفا أن “الليبيين يدركون ذلك جيدا بالرغم من حملات التضليل الممنهجة التي تمارسها التنظيمات الإرهابية والمجموعات المليشياوية”.

وأضاف الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن “الصراع في جوهره بين الشعب الليبي وأعدائه، الخارجين المدعومين من قوى محلية عميلة” مبينا أن “هذه ليست نظرية مؤامرة بل هو الواقع الحقيقي للصراع”.

وأردف الزائدي “التاريخ يعلمنا أن النصر حليف الشعوب دائما، وإن اشتدت المعارك، وإن كبرت تحالفت القوى المعادية للشعب، طال الزمان ام قصر”.

وختم الزائدي بالقول “منذ ٢٠١١ القوات المسلحة العربية الليبية تقدم التضحيات الجمة لحماية ليبيا والليبيين، اليوم صارت قاب قوسين أو أدنى من حسم الصراع نهائيا لمصلحة الشعب الليبي”.

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