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الزائدي: هذه حقيقة الصراع في ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي أن “الصراع في ليبيا لم يكن صراعا قبليا ولا جهويا” مضيفا أن “الليبيين يدركون ذلك جيدا بالرغم من حملات التضليل الممنهجة التي تمارسها التنظيمات الإرهابية والمجموعات المليشياوية”.

وأضاف الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن “الصراع في جوهره بين الشعب الليبي وأعدائه، الخارجين المدعومين من قوى محلية عميلة” مبينا أن “هذه ليست نظرية مؤامرة بل هو الواقع الحقيقي للصراع”.

وأردف الزائدي “التاريخ يعلمنا أن النصر حليف الشعوب دائما، وإن اشتدت المعارك، وإن كبرت تحالفت القوى المعادية للشعب، طال الزمان ام قصر”.

وختم الزائدي بالقول “منذ ٢٠١١ القوات المسلحة العربية الليبية تقدم التضحيات الجمة لحماية ليبيا والليبيين، اليوم صارت قاب قوسين أو أدنى من حسم الصراع نهائيا لمصلحة الشعب الليبي”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • هارب لمصر يا وسخ و قاعد بتورينا حقيقة الصراع يا فاسد؟؟ ماهو انت و اللي زيك اللي دمرتوا ليبيا وهربوا يا مخانب يا سفهاء. انتوا اللي كونتوا فرق مداهمة و استوليتم علي أرزاق الناس و اوهمتمونا المرحوم القذافي با نكم تحاربون في الصوص يا حثاله. لعنكم الله

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