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بليحق: البرلمان يعتزم القيام بهذا الإجراء بشأن التدخل التركي القطري بليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن البرلمان سيتوجه بمذكرات لمجلس الأمن والأمم المتحدة للمطالبة بكف التدخل القطري والتركي في الشأن الليبي ووقف الدعم الذي تقدمه هاتان الدولتان لقوات حكومة الوفاق التي تضم عددا من المطلوبين دوليا ومنهم عناصر في تنظيمي داعش والقاعدة.

وقال بليحق في تصريحات إعلامية إن تركيا أعلنت صراحة أنها ستقدم كل ما لديها لمنع الجيش من تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات مبينا أن أنقرة وقطر تصران على العبث بالوضع في ليبيا بدعم المتطرفين معربا عن إدانة البرلمان الليبي لقيام تركيا بإرسال أسلحة للتشكيلات المسلحة في طرابلس والذي يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن بشأن منع تصدير الأسلحة لليبيا.

وكانت سفينة محملة بأسلحة وآليات عسكرية وصلت إلى ميناء طرابلس قادمة من ميناء سامسون التركي، أمس السبت.

وأوضحت مصادر إعلامية أن السفينة “أمازون” خرجت من ميناء سامسون في التاسع من مايو، وهي محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، حسبما أظهرت صور التقطت من على متنها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • القوات المسلحة الليبية المفروض يكون تحركاتها على طول الساحل الليبي للمياه الأقليمية والموانئ شرقاً وغرباً ـ بالمروحيات والزوارق دوريات أمنية يومية ـ
    هل الليبيين تدخلوا في شئون حكومات أخرى ..؟!! بالطبع لا .
    هل الليبيين صدروا أسلحة لدول أخرى ؟!!! بالطبع لا .
    هل الليبيين صدروا أدوية وأغذية فاسدة لدول أخرى ؟!! بالطبع لا .
    إذا فليلتزم الجميع بحدوده وألتزماته.

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  • على البرلمان ان يقوم بحظر اى سفن او طائرات تركية ومنعها من دخول المجال الجوى او البحرى الليبى واعتبارها اهدافا معادية وابلاغ مجلس الامن بذلك لخرق هذه الدول لحظر السلاح المفروض عاى ليبيا علنا بمنتهى البجاحة وكمان ادخال مدرعات اسرائلية تصنيع مشترك مع تركيا بتمويل قطرى اى ان اسرائيل وكلابها دخلوا الحرب على الجيش الوطنى مباشرة

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  • يجب تقديم شكوى لرئيس الاتحاد الافريقى من اعتداء تركيا على دولة عضو فى الاتحاد الافريقى لاصدار امر بتصدى القوات البحرية والجوية الافريقية وعلى راسها مصر من قلعدة محمد نجيب القريبة من ليبيا والبادى اظلم وكذلك شكوى لجامعة الدول العربية لتدخل التحالف العربى لردع المعتدي

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