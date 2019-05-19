بليحق: البرلمان يعتزم القيام بهذا الإجراء بشأن التدخل التركي القطري بليبيا

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن البرلمان سيتوجه بمذكرات لمجلس الأمن والأمم المتحدة للمطالبة بكف التدخل القطري والتركي في الشأن الليبي ووقف الدعم الذي تقدمه هاتان الدولتان لقوات حكومة الوفاق التي تضم عددا من المطلوبين دوليا ومنهم عناصر في تنظيمي داعش والقاعدة.

وقال بليحق في تصريحات إعلامية إن تركيا أعلنت صراحة أنها ستقدم كل ما لديها لمنع الجيش من تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات مبينا أن أنقرة وقطر تصران على العبث بالوضع في ليبيا بدعم المتطرفين معربا عن إدانة البرلمان الليبي لقيام تركيا بإرسال أسلحة للتشكيلات المسلحة في طرابلس والذي يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن بشأن منع تصدير الأسلحة لليبيا.

وكانت سفينة محملة بأسلحة وآليات عسكرية وصلت إلى ميناء طرابلس قادمة من ميناء سامسون التركي، أمس السبت.

وأوضحت مصادر إعلامية أن السفينة “أمازون” خرجت من ميناء سامسون في التاسع من مايو، وهي محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، حسبما أظهرت صور التقطت من على متنها.

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