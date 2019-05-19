البعثة الأممية تتفقد مركز قنفودة للاحتجاز

قام فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد بزيارة لمركز قنفودة للاحتجاز في بنغازي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن مركز قنفودة “يضم أكثر من 123 مهاجراً من جنسيات متعددة” مضيفة أنه جرى خلال الزيارة الاطلاع على الاحتياجات الماسة للمركز كما استمع الفريق مباشرة للمهاجرين فيما يتعلق بوضعهم.

وفي مايو الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

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