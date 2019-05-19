اليونسف تبحث التنسيق مع لجنة الأزمة بشأن النازحين

التقي وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة اليوم الأحد نائـب ممثـل اليونسيـف لـدى ليبيا “نارينيه ارسلان” بحضـور مراقـب تعليم سـوق الجمعـة – رئيـس لجنـة الأزمـة رشاد بشر ومستشار البعثة الأممية حسين العالم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي عقد بديوان مراقبة سوق الجمعة خصص للتنسيق بين المنظمة ولجنـة الأزمـة في دعـم تجمعـات النازحيـن وتقييـم البرامـج المشتركـة في هـذا المجال.

وكان الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد الرحمن غندور، قال إن اشتباكات طرابلس أدت إلى نزوح أكثر من 60.000 شخص مطالبا بالحصول على 5.5 مليون دولار لمساعدة المحتاجين في ليبيا.

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