ليبيا… النهر الصناعي يوقف ضخ المياه لغرب ووسط البلاد

بنغازي — سبوتنيك. وذكر الجهاز، مساء أمس الأحد 19 مايو / آيار، أن مجموعة مسلحة هاجمت موقع الشويرف، وأجبروا العاملين على إغلاق كافة صمامات التحكم بمنظومة النهر الصناعي”.

وقال جهاز النهر الصناعي في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه إن “جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يفيد بتوقف ضخ المياه من حقول آبار المياه، بعد قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم”.

وأضاف البيان: “هذا الاقتحام سيترتب عنه انقطاع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى غدا صباحا وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمج ضمن خطة التشغيل”.

وأكدت إدارة جهاز النهر الصناعي على أن “إدارة الجهاز تؤكد بهذا الصدد، النأي عن كافة الخلافات والصراعات ” مشيرة إلى أنها “شركة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين”، مطالبة “الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة”.

ونوه البيان على أن “المياه للجميع ولا ينبغي استخدامها للمساومة أو إملاء الشروط تحت أي ذريعة”.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ “الإرهاب” في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد.