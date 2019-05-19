البعثة الأممية تزور مخيم لنازحي تاورغاء في بنغازي

قام فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بزيارة لمخيم الحليس للنازحين داخليا في بنغازي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن المخيم يستضيف 320 أسرة من تاورغاء موضحة أن النازحين طرحوا عدة مطالب لتلبية احتياجاتهم، وشددوا على الاحتياجات الملحة المتمثلة بتوفير المياه المأمونة والتخلص من النفايات وحل لمشكلة السيولة.

كما قام الفريق بزيارة لمركز قنفودة للاحتجاز في بنغازي والذي يضم أكثر من 123 مهاجراً من جنسيات متعددة.

وفي مايو الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية

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