مجموعة مسلحة تتسبب في انقطاع المياه على عدد من مناطق طرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه أمس الاحد “بعد قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم، الامر الذي سيترب عنه انقطاع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى غداً صباحاً وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمج ضمن خطة التشغيل”.

وقالت إدارة الجهاز إنها تنآى بنفسها “عن كافة الخلافات والصراعات وانه جهة خدمية تقدم خدمة الامداد المائي لكافة المواطنين وتطالب الجهات الامنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة”.

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