اخبار ليبيا الان عاجل

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية الصنع جنوبي طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة العين الاخبارية
بوابة العين الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة العين الاخبارية

 

كشف مصدر عسكري ليبي، الإثنين، عن أن قوات الجيش الوطني تمكنت، الأحد، من إسقاط طائرة تصوير تركية في محور العزيزية، جنوبي طرابلس.

وأفاد المصدر، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، بأن المليشيات تطلق طائرات تركية الصنع، بهدف تصوير مواقع الجيش الوطني الليبي في محاور طرابلس.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن هذه الطائرات تحمل ذاكرة، وما أن يتم إصابتها، يتم تدمير الذاكرة تماماً.

من ناحية أخرى، لفت المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من أسر ٤ عناصر من مليشيا “الحلبوص”.

وصباح السبت الماضي، رست سفينة تركية في ميناء طرابلس، تحمل أسلحة ومدرعات للمليشيات.

وقال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة الليبية العميد خالد المحجوب لـ”العين الإخبارية” الأحد: إنه بجانب نحو ٤٥ مدرعة، فإن الشحنة التركية تحمل أيضاً مقاتلين مرتزقة سوريين وعراقيين، لكنه أكد عدم قدرته على تحديد أعدادهم في الوقت الحالي.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تمكن الجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرات تركية الصنع بمدينة الجفرة (وسط) وفي ضواحي العاصمة طرابلس.

ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة عسكرية، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات التابعة للإخوان وتنظيم القاعدة.

عن مصدر الخبر

بوابة العين الاخبارية

بوابة العين الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ابشروا كل من دعمهم اردوجان هزموا شر هزيمة فاخوان مصر تم سحقهم ومرشدهم البيطرى وديع الغبى جدا تم القبض عليه وهو يرتدى النقاب ومعه عدد كبير من اخوانه الاغبياء خلف القضبان هل استطاع اردوجان ان يفعل لهم شيئا سوى الجعجعة الفارغة وفى سوريا باع المقاتلين السوريين فى حلب للروس مقابل سماح الروس له بدخول عفرين وعقد معهم صفقة قذرة لجمع المقاتلين الروس من كل انحاء سوريا الى ادلب حيث يتم تصفيهم حاليا هناك وغدا يهرب رؤوس الارهاب الى ارض الدعارة فى تركيا ويتركوا شباب مخدوع يواجه الموت وحده الا من فر بنفسه قبل ان يجد نفسه فى مواجهة اسود الجيش الوطنى ونسور الجو كما حدث فى درنة ومن قبل فى بنغازى فالمعركة محسومة فى النهاية للجيش النظامى وان طال الوقت من اجل حفاظهم على المنشآت والمدنيينر

    رد