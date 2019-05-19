الجيش الليبي يسقط طائرة تركية الصنع جنوبي طرابلس

كشف مصدر عسكري ليبي، الإثنين، عن أن قوات الجيش الوطني تمكنت، الأحد، من إسقاط طائرة تصوير تركية في محور العزيزية، جنوبي طرابلس.

وأفاد المصدر، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، بأن المليشيات تطلق طائرات تركية الصنع، بهدف تصوير مواقع الجيش الوطني الليبي في محاور طرابلس.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن هذه الطائرات تحمل ذاكرة، وما أن يتم إصابتها، يتم تدمير الذاكرة تماماً.

من ناحية أخرى، لفت المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من أسر ٤ عناصر من مليشيا “الحلبوص”.

وصباح السبت الماضي، رست سفينة تركية في ميناء طرابلس، تحمل أسلحة ومدرعات للمليشيات.

وقال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة الليبية العميد خالد المحجوب لـ”العين الإخبارية” الأحد: إنه بجانب نحو ٤٥ مدرعة، فإن الشحنة التركية تحمل أيضاً مقاتلين مرتزقة سوريين وعراقيين، لكنه أكد عدم قدرته على تحديد أعدادهم في الوقت الحالي.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تمكن الجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرات تركية الصنع بمدينة الجفرة (وسط) وفي ضواحي العاصمة طرابلس.

ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة عسكرية، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات التابعة للإخوان وتنظيم القاعدة.