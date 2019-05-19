القوات البحرية تعلن فرض حظر كامل على مؤاني المنطقة الغربية

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، فرض حظر بحري كامل على الموانئ في المنطقة الغربية، بعد تسرب عدد من السفن والقطع البحرية حاملة شحنات اسلحة نوعية ومدرعات مسلحة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني في بيان أوردته على صفحتها في موقع فيسبوك، إن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لقرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بقطع الإمدادات عن “المليشيات” في المنطقة الغربية.

وبحسب البيان فقد “قرر رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الوطني اللواء فرج المهدوي إعلان حالة النفير لكامل القوات البحرية وإعلان الحظر البحري التام على كامل الموانئ البحرية في المنطقة الغربية.

ووفق الشعبة فقد حذر اللواء المهدوي بأنه “سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاقتراب من موانئ المنطقة الغربية وخاصة تركيا”.

وكان المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني، أكد أن الحكومة تلقت دعماً بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، “استعدادا لعملية موسعة يتم الإعداد لها” -حسب بيان مقتضب نشره المكتب عبر صفحته بموقع فيسبوك السبت.

وذكرت وكالة رويترز أن عشرات المركبات المدرعة من طراز (بي.إم.سي كيربي) تركية الصنع وصلت إلى ميناء طرابلس.

وأشارت الوكالة إلى أن متحدث باسم حكومة طرابلس قال هذا الشهر إن “الحكومة تتواصل مع تركيا للحصول على أي شيء يلزم لوقف الهجوم بما في ذلك الدعم العسكري والمدني”.

وكان لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي، المعاقب دوليا وامريكيا، قد أعلن تسلم حصته من المدرعات والأسلحة التركية التي وصلت ظهر السبت إلى ميناء طرابلس قادمة من ميناء ” سامسون ” التركي .

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