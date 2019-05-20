المصرف المركزي يوضح بشأن صرف منحة ارباب الأسر لعام 2019

أصدر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس توضيحاً بشأن الأنباء المتداولة حول إقراره البدء بالتجهيز لصرف مخصصات أرباب الأسر للعام الجاري 2019 .

حيث أكد مدير مشروع أرباب الأسر “سالم السيوي” الأحد أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول تجهيز المصرف المركزي لصرف مخصصات أرباب الأسر بشهر يونيو القادم لسنة 2019، مشيرا إلى أن هذه الأخبار عارية عن الصحة و مجرد إشاعات .

وسبق أن فند المصرف المركزي في وقت سابق الأنباء المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين والتي تفيد بأن المصرف قرر الشروع في صرف مخصصات أرباب الأسر للعام الحالي بقيمة 1000 دولار للفرد مطلع شهر يونيو المقبل.

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