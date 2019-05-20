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عصابة تساوم بتحرير “سجين” مقابل “الماء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه بعد قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالبهم

وقال الجهاز إن هذا الاعتداء يترتب عليه انقطاع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمج ضمن خطة التشغيل

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قالت إن العصابة تحت إمرة المدعو خليفة احنيش، الذي يحاول الضغط على الوفاق لتسليم أخيه السجين المبروك احنيش والمتورط في قضية جنائية ويلاقي تهمة الانتماء لجماعة محظورة

وأضافت الداخلية إن هذه ليست المرة الأولى، فقد أقدم المدعو “طارق احنيش” على خطف المهندسين الكوريين والفلبينيين الذين تم الإفراج عنهم في المدة الماضية بحسب بيانهم المنشور في صباح الإثنين

بينما جهاز المياه أعلن أنه غير مشارك في الخلافات والصراعات وأنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين وتطالب الجهات الأمنية والعسكرية في الدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار المياه

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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