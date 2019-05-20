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فريق “دولي” يزور نازحي “تاورغاء” في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

‫قام فريق متكون من البعثة الأممية لدى ليبيا ومفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بزيارة إلى مخيم الحليس للنازحين داخليا في بنغازي، والذي يستضيف 320 أسرة من تاورغاء

وطرح النازحون عدة مطالب لتلبية احتياجاتهم، وشددوا على الاحتياجات الملحة المتمثلة بتوفير المياه المأمونة والتخلص من النفايات وحل لمشكلة السيولة، كما نشرت صفحة البعثة على صفحتها في “فيسبوك”

‫وفي سياق متصل، قام الفريق نفسه، بزيارة لمركز الإيواء في قنفودة-بنغازي، والذي يضم حالياً أكثر من 123 مهاجر من عدة جنسيات، واطلعت إدارة المركز الفريق الزائر على احتياجات المركز الملحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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