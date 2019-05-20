“الثني” لعمداء الجنوب: “التقصير” ليس من “الحكومة”

اجتمع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع عمداء بلديات الجنوب بمقر ديوان مجلس الوزراء في قرنادة، للنظر في احتياجات المنطقة الجنوبية في كافة القطاعات وخصوصا القطاع الأمني

وقال الثني للعمداء إن التقصير لم يكن من الحكومة، وأنها سخرت كافة الإمكانيات إلى الجنوب ولكن الإهمال كان من قبل بعض المسؤولين بالقطاع الأمني بالجنوب مما انعكس سلباً على الوضع الأمني بالمنطقة

كما نوقشت مشكلة الوقود والمواد الغذائية، ومشكلة النقل الجوي وكيفية إيجاد الحلول لها لتخفيف المعاناة سواء عن طريق مطار سبها تمنهنت أو عن طريق الجفرة

إضافة إلى صيانة الطرق الرئيسية التي تعتبر الشريان الرئيسي للجنوب (سبها – الجفرة) و طريق (سبها – الشويرف) حسب ما هو متاح و معمول به من قبل الحكومة

وتم الاجتماع بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا فرج الفريطيس والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي

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