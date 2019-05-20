دومينيك بارتش: مراكز الإيواء الليبية “معسكرات اعتقال”

طلبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من الاتحاد الأوروبي عدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا لعدة أسبابا أهمها وقوع معظم مراكز اللجوء في العاصمة وسط تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش وقوات الوفاق

رئيس المفوضية الألمانية العليا لشؤون اللاجئين دومينيك بارتش طالب القادة الأوروبيين بضمان سلامة المهاجرين، وحثّ على عدم إعادة الأشخاص الذين أنقذهم خفر السواحل الليبي في البحر المتوسط تحت أي ظرف من الظروف

ودعا إلى استخدام أي نفوذ سياسي، بما في ذلك الضغط من دول الاتحاد الأوروبي، لإنهاء المعاناة في المخيمات، التي وصفها بـ”معسكرات الاعتقال” في ليبي

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