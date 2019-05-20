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دومينيك بارتش: مراكز الإيواء الليبية “معسكرات اعتقال”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طلبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من الاتحاد الأوروبي عدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا لعدة أسبابا أهمها وقوع معظم مراكز اللجوء في العاصمة وسط تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش وقوات الوفاق

رئيس المفوضية الألمانية العليا لشؤون اللاجئين دومينيك بارتش طالب القادة الأوروبيين بضمان سلامة المهاجرين، وحثّ على عدم إعادة الأشخاص الذين أنقذهم خفر السواحل الليبي في البحر المتوسط تحت أي ظرف من الظروف

ودعا إلى استخدام أي نفوذ سياسي، بما في ذلك الضغط من دول الاتحاد الأوروبي، لإنهاء المعاناة في المخيمات، التي وصفها بـ”معسكرات الاعتقال” في ليبي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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