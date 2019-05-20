الوطنية لـ”حقوق الإنسان” تستنكر “قطع إمدادات” المياه

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانا تعبر فيه عن إدانتها واستنكارها حيال هجوم مجموعة مسلحة يقودها شخص يدعى خليفة حنيش على منظومة النهر الصناعي في موقع الشويرف وإجبار العاملين على قطع إمدادات المياه عن مدينة طرابلس وبعض المناطق الغربية والوسطى

وطالبت اللجنة بالتدخل العاجل لإعادة إستئناف إمدادات المياه، ومحذّرة من من التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستترتب عليها والتي ستسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية التي يعانيها السكان المدنيين

كما شددت اللجنة على مطالبتها جميع أطراف النزاع المسلح بعدم منع أو عرقلة وصول الاحتياجات الإنسانية والمعيشية والطبية والإغاثية والأساسية للسكان المدنيين بمدينة طرابلس وغيرها من المدن

ويأتي هذا الهجوم على خلفية مساومة العصابة لحكومة الوفاق بشأن تسليم المجرم المبروك حنيش، الموقوف بتُهم خطيرة، وهو شقيق خليفة احنيش قائد الهجوم على المنظومة

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