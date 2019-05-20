جلسة في مجلس الأمن لبحث الأوضاع في ليبيا الثلاثاء

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت مصادر دبلوماسية، إن مجلس الأمن سيعقد جلسة غدًا الثلاثاء 21 مايو لإجراء مشاروات حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضافت المصادر، إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة سيقدم إحاطة عن الوضع في ليبيا، كما يقدم فيها مندوب جمهورية ألمانيا الديمقراطية في الأمم المتحدة، السفير يورغن شولز، رئيس لجنة العقوبات تقريره أيضًا.

وأكدت المصادر أنه «من المتوقع أن يقوم مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي بمداخلة عبر الدائرة المغلقة VTC، وسيتبع ذلك جلسة مشاورات».

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