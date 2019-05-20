تضارب في تصريحات عسكريي الرئاسي وصول أسلحة ومدرعات تركية إلى طرابلس

نفى آمر منطقة طرابلس العسكرية التابعة للرئاسي اللواء عبد الباسط مروان في تصريح لوكالة سبوتنك الروسية للأنباء يوم الأحد وصول شحنات أسلحة ومدرعات من تركيا إلى ليبيا أو من أي دولة أخرى حسب زعمه ، دون أن يعلق على العدد الكبير للصور والفيديوهات ومشاهدة أهالي طرابلس للمدرعات التركية وهي تغادر ميناء طرابلس إلى مناطق الاشتباكات جنوب المدينة.

وفي تضارب للتصريحات لمسؤولي الوفاق أكد الناطق الرسمي باسم قوات الرئاسي محمد قنونو في تصريح لقناة التناصح السبت وصول دعم عسكري متمثل في المدرعات والأسلحة التركية التي كانت القناة تعرض صوراً لها خلال المداخلة ، مبينا بأن الدعم سيستمر وأنه يأتي حسب القوانين المعمول بها بتنسيق مع قيادات الدول التي وصفها بـ” الصديقة التي تهمها مصلحة ليبيا”.

وقال :”الدعم وصل وكان في موعده و مستمر ونحن لا نعلن عن كل الدعم لأن هناك ظروف أمنية لخطتنا العسكرية فمن أساس نجاح خطتنا العسكرية هي السرية نطمئن الجميع أن الدعم و قياداتنا تعمل على قدم وساق داخل و خارج ليبيا حسب القوانين الدولية المعمول بها وجيشنا ينفذ التعليمات و سترون في الأيام القادمة نتائج ممتازة وانتصارات مبهرة”.

يشار إلى أنه وصلت ظهر يوم السبت شحنة أسلحة ومدرعات إلى ميناء طرابلس البحري قادمة من شمال تركيا على متن سفينة شحن تحمل علم دولة مولدوفا.

وبيّنت الصور ومقاطع فيديو نشرها لواء الصمود بقيادة المعاقب دوليا صلاح بادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك لحظة إنزال السفينة لشحنتها من المدرعات البالغ عددها تقريباً بحسب المقاطع والصور قرابة 40 مدرعة متوعدين بالقتال بها وإحداث فرق على الأرض .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية