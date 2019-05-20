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باشاغا يدعو للاهتمام بمكتب المعلومات والمتابعة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا مكتب المعلومات والمتابعة برفقة معاون رئيس المكتب العقيد فوزي غيث وعدد من أعضاء المكتب.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى أن باشاغا اطلع خلال الزيارة التفقدية على وضع المكتب وطريقة تسيير العمل فيه واقفا على المشاريع المتوقفة فيه.

واستمع باشاغا لشرح واف من قبل معاون رئيس المكتب وأعضاء المكتب عن المشاريع المتوقفة.

هذا وأكد باشاغا على وجوب الاهتمام بالمكتب بوصفه واحدا من المكاتب المهمة في وزارة داخلية الوفاق مشددا على وجوب استكمال المشاريع المتوقفة لإنجاح سير العمل فيه.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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