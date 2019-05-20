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بحث سبل مساهمة يونيسيف في دعم النازحين

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة اجتماعا مع نائـب ممثـل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيـف لـدى ليبيا “نارينيا إرسلان”.

وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة تعليم الوفاق أن الاجتماع الذي تم عقده في ديوان مراقبة تعليم سوق الجمعة شهد حضور مراقـب التعليم ورئيـس لجنـة الأزمـة مستشار بعثة “يونيسيف”.

وأضاف البيان أن الاجتماع تم تخصيصه للتنسيق بين المنظمة ولجنـة الأزمـة لدعـم تجمعـات النازحيـن وتقييـم البرامـج المشتركـة في هـذا المجال.

يشار إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تستمر فيه المعارك قرب العاصمة طرابلس بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني في مسعى من الأخير لإعادة فرض شرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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