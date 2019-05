ليبي يفوز بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

المتوسط:

بعد 12 يوما على التوالي من الاختبارات ، أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن أسماء الفائزين العشرة الأوائل في الدورة الثالثة والعشرين في غرفة دبي في وقت متأخر يوم الأحد.

شهد الحفل الختامي حضور الشيخ أحمد بن محمد ، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واللجنة الأولمبية الوطنية وكبار المسؤولين وكبار الشخصيات والرعاة وأعضاء الجمهور.

وقال إبراهيم محمد بو ملحة ، مستشار حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية ورئيس هيئة ديكا إن معاذ محمود أمير بن حميد (23 عاماً) من ليبيا ، حصل على المركز الأول وحصل على جائزة مالية قدرها 250.000 درهم.

“احتل كل من أحمد عشيري من المغرب وإبراهيم مازو من النيجر المركز الثاني ، وحازا على جائزة مالية قدرها 200000 درهم”.

وصرح بو ملحة بأنه يجب علي الفائزين العمل علي تعليم مايحفظونه ونقله للآخرين وكذلك مبادئ الإسلام السمحة حتي يكونوا نافعين لمجتمعهم.

