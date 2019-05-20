ليبيا.. خشية من تأجج أعمال العنف بعد وصول أسلحة تركية إلى طرابلس!!

اهتمت الصحف اليوم بالتطورات في السودان واستئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة المعارضة. صحيفة العربي الجديد سلطت الضوء على الاستغلال غير القانوني الذي يطال الذهب في السودان. تترقب الصحف في الجزائر كلمة قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح حول التطورات في الجزائر ورفض أطياف الشعب الجزائري الانتخابات الرئاسية بإشراف من الرئيس الانتقالي الحالي ورئيس وزرائه. في ليبيا خشية وجدل من تأجج أعمال العنف بعد وصول أسلحة تركية إلى ميناء طرابلس. واستعدادات للانتخابات البرلمانية الأوروبية في فرنسا. الصحف تسلط الضوء على البرامج الانتخابية والقوائم الكثيرة والتحديات التي ترافق هذه الانتخابات.

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