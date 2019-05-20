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المؤقتة تسعى لتعديل قانون الهجرة غير القانونية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة المؤقتة سالم الحصادي عن مساع تبذلها الحكومة لتعديل للقانون رقم 19 لسنة 2010 المتعلق بالهجرة غير القانونية.

وأشار الحصادي في تصريح لقناة 218 إلى قيام رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ببحث مقترح تعديل القانون مع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه.

وأضاف الحصادي أن تعديل القانون يشمل تشديد العقوبات الواردة في القانون السابق على العصابات الممتهنة لجريمة الإتجار بالبشر وممارسة الانتهاكات التي تمس حياة المواطنين.

وبحسب الحصادي فقد أوعز الثني بتسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين في سوق العمل شريطة توفر الشروط الصحية لمن يرغب في البقاء منهم في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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