المؤقتة تسعى لتعديل قانون الهجرة غير القانونية

كشف مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة المؤقتة سالم الحصادي عن مساع تبذلها الحكومة لتعديل للقانون رقم 19 لسنة 2010 المتعلق بالهجرة غير القانونية.

وأشار الحصادي في تصريح لقناة 218 إلى قيام رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ببحث مقترح تعديل القانون مع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه.

وأضاف الحصادي أن تعديل القانون يشمل تشديد العقوبات الواردة في القانون السابق على العصابات الممتهنة لجريمة الإتجار بالبشر وممارسة الانتهاكات التي تمس حياة المواطنين.

وبحسب الحصادي فقد أوعز الثني بتسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين في سوق العمل شريطة توفر الشروط الصحية لمن يرغب في البقاء منهم في ليبيا.

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