جولة ميدانية لمدير أمن طرابلس داخل شوارع العاصمة

قام مدير أمن طرابلس عميد سالم قريميده ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله رفقة عدد من الضباط بالوزارة بجولة أمنية تفقدية لعدد من الدوريات والتمركزات الأمنية داخل العاصمة طرابلس للوقوف على سير العمل الأمني.

وتتقدم وزارة الداخلية بالشكر والتقدير لرجال الأمن والشرطة الذين يعملون تحت أي ظروف وليس لهم من غطاء يحميهم سوى حبهم لوطنهم ومواطنيهم فالتحية لهم على الجهود التي يبذلونها من أجل آمن وراحة المواطنيين.

