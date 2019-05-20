قرب إطلاق مشروع المساحات الصديقة الآمنة

تستعد وزارة تعليم الوفاق لإطلاق فعاليات مشروع “المساحات الصديقة الآمنة” يوم غد الثلاثاء بعد أن وضعت إدارة الدعم والإرشاد النفسي بالوزارة أسس تنفيذه.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة تعليم الوفاق إلى قيام فرق الإسعافات النفسية ومديري مكاتبها في مراقبات تعليم طرابلس الكبرى وتاجوراء وعين زارة وسوق الجمعة وبو سليم وطرابلس المركز وحي الأندلس بتنفيذ هذا المشروع في المرحلة الأولى على أن يتم تنفيذه لاحقا في بقية المراقبات التعليمية.

وأضاف البيان أن المشروع سيتم تنفيذه بإشراف مباشر من وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة ورئيس لجنة الأزمة في الوزارة ومراقبي تعليم طرابلس الكبرى وفقا للدعم المقدم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيـف” المتمثل بصناديق الألعاب لفئة الصغار والكبار بمعدل 4 صناديق لكل مدرسة من المدارس المستهدفة.

هذا وسيتم تنفيذ مشروع المساحات الصديقة الآمنة في المدارس الـ4 بمعدل 3 أيام أسبوعيا في الفترة المسائية ليتمكن من خلالها جميع الأطفال من الحصول على الخدمات النفسية والترفيهية والتثقيفية مجانا.

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