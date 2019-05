المتوسط:

طالبت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب، السلطات المعنية، بضرورة تسخير كافة الإمكانيات والمقدرات لعلاج جميع جرحى القوات المسلحة الذين أصيبوا منذ بداية الحرب على الإرهاب.

وأشارت اللجنة، إلى أنها رأت أنَّ هناك حالة من البطىء تجاه نقل الحالات الحرجة إلى الخارج، الأمر الذي تطلب من اللجنة النهوض بمسئولياتها والقيام بواجباتها تجاه كافة هؤلاء الأبطال.

The post لجنة شؤون المفقودين بـ«النواب» تطالب السلطات بتسخير كافة الإمكانيات لعلاج جرحى الجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية