«باشاغا» يتفقد مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية

المتوسط:

قام وزير الداخلية المفوض لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مساء أمس، بجولة تفقدية داخل مكتب المعلومات والمتابعة التابع لوزارة الداخلية برفقة معاون رئيس المكتب عقيد فوزي غيث وعدد من أعضاء المكتب.

واطلع الوزير خلال هذه الجولة على سير العمل داخل المكتب والوقوف على المشاريع المتوقفة داخله، مستمعا لشروح وافية من قبل معاون رئيس المكتب وأعضائه حول هذه المشاريع.

وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بهذا المكتب باعتباره أحد المكاتب المهمة بالوزارة، مؤكد على ضرورة استكمال هذه المشاريع لإنجاح سير العمل داخل المكتب.

