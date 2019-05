المتوسط:

التقى وكيل وزارة التعليم لحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، بديوان مراقبة سوق الجمعة مع نائـب ممثـل اليونيسيـف لـدى ليبيا، نارينيا إرسلان، وبحضـور مراقـب تعليم سـوق الجمعـة – رئيـس لجنـة الأزمـة رشاد بشر والدكتور حسين العالم مستشار البعثة.

وخصـص هذا اللقـاء للتنسيق بين المنظمة ولجنـة الأزمـة في دعـم تجمعـات النازحيـن وتقييـم البرامـج المشتركـة في هـذا المجال.

