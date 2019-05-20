الجروشي: الإخوان مسؤولون عن جرائم دموية ومالية

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي أن من وصفه بـ”تنظيم الإخوان الإرهابي” المسؤول عن الجرائم الدموية والمالية في البلاد.

وأشار الجروشي في تصريحات صحفية إلى تعرض هذا التنظيم لضربات قوية على الصعيدين العسكري والسياسي، مبينا أن الإخوان مسؤولون عن جرائم خطف وقتل الآلاف ومنها جرائم السبت الأسود في بنغازي والرويمي وغرغور والجفرة وغدوة والقرة بولي والفقهاء وبراك الشاطئ والقرار رقم 7 لبني وليد.

وأضاف أن هذا التنظيم قام بسرقة واختلاس وإهدار أموال ليبيا واستعان بالمرتزقة، ووضع ليبيا تحت وصاية المخابرات الدولية، وجرائم ممنهجة أخرى، وهو ما حتم على الجيش الوطني التقدم نحو العاصمة طرابلس لاجتثاث الإخوان وكافة التنظيمات والجماعات المسلحة التابعة له في آخر قلاعه في العاصمة طرابلس.

وتطرق الجروشي إلى القانون الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا بشأن تجريم الإخوان وعدها جماعة إرهابية، وهو ما يعني تعرضها لعقوبات وقيود داخلية ومنع سفر، فضلا عن عقوبات خارجية من الدول المساندة لليبيا في حربها ضد الإرهاب والإجرام.

وأضاف أن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد بل سيمتد إلى حظر التعامل مع التنظيم وحظر نشاطاته وأمواله، فضلا عن ملاحقة قضائية وتنفيذ عقوبات قصوى، مبينا أن القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرا سيشجع الولايات المتحدة وغيرها من الدول على تصنيف تنظيم الإخوان فرع ليبيا فصيلا إرهابيا.

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