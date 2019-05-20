اللواء مادي: وصول أسلحة تركية للميليشيات لن يغير شيئاً على الأرض

قال آمر المنطقة الغربية التابعة للقوات المسلحة اللواء إدريس مادي إن وصول أسلحة تركية للميليشيات لن يغير شيئا على الأرض ، مشيرا إلى أن معركة طرابلس معركة مصير وهي قائمة إلى النهاية.

اللواء مادي أوضح في تصريحات لموقع العين الإخبارية” أمس أن إرسال تركيا شحنات أسلحة ودعما للمليشيات هو أمر متوقع وطبيعي ، مشددا على أن قطر وتركيا هما مصدر تمويل ودعم الميليشيات والمجموعات الإرهابية في ليبيا ، وأن الميليشيات ستستخدم كل ما تقدمه لها قطر وتركيا.

وأشار اللواء مادي إلى أن الهدف من العملية العسكرية القضاء على الميليشيات مهما كلف الأمر ومهما كان الثمن ، مؤكدا أنه المخرج الوحيد للأزمة الليبية على حد قوله.

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