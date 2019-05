المتوسط:

تنطلق يوم الغد الثلاثاء 21- مايو – 2019، فعاليات مشروع «المساحات الصديقة الآمنة» الذي وضعت استراتيجية تنفيذه إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم من خلال فِرق الإسعافات النفسية ومُدراء مكاتبها في مُراقبات تعليم طرابلس الكبري «تاجوراء – عين زارة – سوق الجمعة – بوسليم – طرابلس المركز – حي الأندلس»، كمرحلة أولي.

وسيُستأنف تنفيذ هذا المشروع بباقي المُراقبات التعليمية، وبإشراف مُباشر من وكيل التعليم، عادل جمعة، ورشاد بشر رئيس لجنة الأزمة بوزارة التعليم، ومُراقبي التعليم بمُراقبات تعليم طرابلس الكبري وبالدعم المُقدم من مُنظمة اليونيسيف والمُتمثل في صناديق الألعاب لفئة الصغار والكِبار بمُعدل ( 4 ) صناديق لكل مدرسة من المدارس المُدرجة في الكشف المُرفق، وبالتعاون مع الحركة العامة للكشاف ( فوج الشط – فوج حي الأندلس – فوج المدينة ) بإشراف القائد محمد لاغا ومركز مُلتقانا للدعم النفسي وجمعية نور الحياة.

وتتمثل هذه الانطلاقة في إقامة مهرجان ( ترفيهي – تثقيفي – دعم نفسي ) لمدة يومٍ واحد بكل مُراقبة كخطوة مبدئية يُستهدف به الأسر والأطفال النازحين خارج مراكز التجمعات وأطفال المنطقة المحيطة.

The post غدًا.. انطلاق مهرجان الدعم النفسي للأطفال النازحين بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية