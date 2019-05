قيادي بالجيش: البحرية تراقب نحو 1950 كيلو مترا من السواحل

المتوسط:

أفاد العميد خالد المحجوب آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، بأنَّ القوات البحرية تتابع بدقة أية خروقات قد تحدث.

وتابع المحجوب، أن الدور الذي تقوم به القوات البحرية لا يرتبط بأية وقائع بعينها، وإنما تقوم بالدور المنوط بها، خاصة بعد التحديثات التي أجريت على القطاع خلال السنوات الماضية.

وشدد المحجوب على أن البحرية تراقب نحو 1950 كيلو مترا، من السواحل الليبية، وأنها تتعامل مع أي أهداف معادية أو غير شرعية وفق القانون والمواقف التي تفرضها آلية التعامل.

