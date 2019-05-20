قريميده يتفقد التمركزات الأمنية بطرابلس

تفقد مدير أمن طرابلس العميد سالم قريميده عددا من الدوريات والتمركزات الأمنية داخل العاصمة طرابلس.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى مرافقة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش، وعدد من الضباط في الوزارة لقريميده في جولته التفقدية لمتابعة عمل الدوريات والتمركزات الأمنية.

وثمنت داخلية الوفاق في بيانها الدور الذي يقوم به رجال الأمن والشرطة ممن يعملون في ظروف صعبة لإرساء دعائم الأمن والأمان في البلاد.

هذا وأتت هذه الجولة في وقت تتواصل فيه المعارك بالقرب من العاصمة طرابلس بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الساعية لإعادة العاصمة لشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.

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