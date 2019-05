«الكهرباء» تعلن الانتهاء من صيانة الخطوط والكوابل المتضررة في بئر الأسطى ميلاد

المتوسط:

أنهت فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء بإدارة توزيع طرابلس، أعمال صيانة الخطوط والكوابل ذات الضغط العالي والمنخفض داخل منطقة بئر الأسطى ميلاد التي تضررت أثناء الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنوب طرابلس وهي كالتالي .

– تنفيذ وصلة ضغط عالي ورأس كابل بدل معطوب على محطة الهادي العائب

– تنفيذ وصلة ضغط منخفض بدل معطوب على محطة فاطمة الزهراء .

– تنفيذ وصلتين ضغط عالي بدل معطوب على محطة الدكاترة

– تنفيذ وصلتين ضغط منخفض بدل معطوبة على محطة الكيلاني .

– تنفيذ وصلتين ضغط منخفض وكابل ضغط منخفض ذات حجم 95 بدل معطوب على المحطة الجاهزة الصفائح المعدنية .

