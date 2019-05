وصول 130 عائلة نازحة من مناطق الاشتباكات بطرابلس إلى سرت

المتوسط:

أفاد رئيس لجنة الأزمة في سرت وعضو المجلس البلدى بالمدينة، صالح علي عيادة، بأن لجنة الأزمة طالبت المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بزيادة المخصصات المالية للجنة تحسبًا لزيادة أعداد العائلات النازحة إلى سرت، مضيفا أن اللجنة تدرس ملف النازحين وظروفهم بشكل عام حاليًا.

وقال عيادة، إن أكثر من 130 عائلة نازحة من مناطق الاشتباكات في طرابلس وصلت إلى بلدية سرت أمس.

وأشار إلى أن لجنة الأزمة بسرت عقدت اجتماعها الثانى الأحد، برئاسته وبحضور أعضائها، وتدارست عددا من الموضوعات المتعلقة بآلية عملها ودورها في الأزمة التي يعيشها الداخل الليبي حاليا.

