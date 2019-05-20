العباني: لا بد من قطع العلاقات مع تركيا

طالب عضو مجلس النواب محمد العباني الحكومة المؤقتة بقطع العلاقات الديبلوماسية والتجارية مع تركيا على خلفية دعمها لما عبّر عنهم بـ”الإرهابيين”.

وشدد العباني في تصريحات خاصة لشبكة “العين” الإخبارية على وجوب قيام مجلس النواب بإصدار بيان إدانة لهذا الدعم وإشعار مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى بمدى الضرر الذي لحق بالشعب الليبي على خلفية قيام أنقرة بدعم الإرهاب وتمويله وتسليح القائمين به بشكل علني بالتعاون مع قطر.

وأضاف أن تركيا انتهكت كافة الشرائع الدولية المحاربة للإرهاب بعد أن جعلت من أراضيها منطلقا وملاذا للإرهابيين من خلال إعادة تدويرهم في المناطق التي ينشطون فيها، مؤكدا قيامها باستخدام طائراتها وبوارجها لنقل ممتهني الإرهاب وتزويدهم بالسلاح والذخيرة، وهو ما يمثل تحديا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

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