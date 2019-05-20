الداخلية تقرر إغلاق هذه الطرق في منطقة تاجوراء مساء اليوم.. لهذا السبب

كلف رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، اليوم الأحد، وحدة التحري والقبض ووحدة مكافحة الشغب بالإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء، بإغلاق عدد من الطرق بالمنطقة.

ووفقا لبيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فإنه سيتم اغلاق الطريق المُزدوج تاجوراء من الإشارة الضوئية تاجوراء الوسط إلى جزيرة دوران أبوشوشة، وإغلاق كافة الطرق المُؤدية لوسط تاجوراء.

وبحسب البيان فيأتي “هذا القرار للتخفيف من حِدة الازدحام والحركة المرورية للمركبات الآلية والسماح للعائلات بحرية الحركة على الأقدام وتأمين الطريق المُزدوج وضبط أي مخالفين للقانون”.

وأوضح البيان هذا الإغلاق للطريق سيبدأ من غد الإثنين في الساعة 8:00 أثناء صلاة المغرب وحتى الساعة 03:30 بعد منتصف الليل.

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