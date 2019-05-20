” أبناء ليبيا ” تطالب رئاسة الأمم المتحدة بإنهاء عمل سلامة ومراجعة مهمة بعثته

ليبيا – أعربت مجموعة أبناء ليبيا عن خيبة أمل الشعب وإنزعاجه من الدور السلبي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وأثره المباشر في إستدامة الفوضى الأمنية والمؤسساتية بالبلاد ما أدى إلى فقدان الآف الأرواح ودمار للبنية الاقتصادية والاجتماعية بشكل يصعب وصفه.

المجموعة المكونة من 17 شخصية سياسية وحقوقية وإعلامية قالت في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريس وتلقت المرصد نسخة منها إن الليبيين إستبشروا خيراً بقيام مجلس الأمن بتأسيس البعثة الأممية في ليبيا وكانوا ينتظرون أن تقوم البعثة بدور مركزي في نزع السلاح من الميليشيات وإصلاح مؤسسات الدولة إلى جانب ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.

وتابعت :”غير أن هذه الأمال تبخرت مع جنوح مسؤولي البعثة المتتالين إلى التعامل مع الميليشيات كقوات أمر واقع تسيطر على الأوضاع ودعمها سياسيا وتقنياً على حساب الجيش والأجهزة الأمنية النظامية الامر الذي أدى إلى طغيان الميليشيات وتحكمها في قرار الحكومات وسيطرتها على كل مفاصل الدولة الأمنية والمالية برعاية تنظيمي الإخوان المسلمين والقاعدة اللذين حولا ليبيا فيما بعد الى مكان آمن لارهابي داعش،وخزانة لدعم الارهاب في كل مكان”.

وأعربت المجموعة عن أسفها بسبب غض بعثة الأمم المتحدة النظر خلال السنوات الماضية عن عمليات الإغتيال التي طالت الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين وضباط الجيش والأمن خاصةً في مدينتي بنغازي ودرنة كما غضت النظر عن الدعم الذي يصل الى المجموعات الإرهابية من تركيا وقطر والسودان عبر مطار وميناء مدينة مصراتة اللذان تسيطر عليها ميليشيات متطرفة تنتمي الى داعش والقاعدة.

وأشارت إلى أن البعثة الأممية لم تكتف بذلك بل عملت على إحكام حظر السلاح على الجيش الليبي الذي ولد من جديد بإعلان بداية عملية الكرامة في عام 2014 وفرضت على الليبيين التخلي عن نتائج الانتخابات ومبادىء الديمقراطية لصالح ما اسمته التوافق.

وأضافت:” وهو توافق ليس بين الليبيين الذين لا يوجد ما يفرقهم بل توافق مزعوم بين من يملكون السلاح لتقاسم السلطة عبر حوار سمي حوار الصخيرات”.

مجموعة أبناء ليبيا نوّهت إلى أن أغلب من شاركوا بحوار الصخيرات لا يمثلون احداً غير أنفسهم والدول الأجنبية التي يتمتعون بجنسيتها والتي كانت نتيجته حكومة فرضها مجلس الأمن بقراره رقم 2259 لعام2015 دون أي شرعية دستورية أو قانونية لتتحكم في مصير الليبيين وتتصرف في أموال الخزينة العامة الليبية خارج القانون لصالح الميليشيات الأمر الذي ادى الى فساد شامل ونهب للاموال العامة منقطع النظير وتردٍ للخدمات العامة ومعاناة كارثية للمواطنين الليبيين ،على حد وصفها.

وأكد البيان على أن الميليشيات أحكمت السيطرة على العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي وهجّرت ونكلت بكل من ينتقدها ، مشيراً إلى أن أموال المصرف المركزي أصبحت تحت تصرف الميليشيات التي تحولها الى حسابات قادتها في الخارج وللصرف على نشاطاتها ومكافآت أعضاءها التي تزيد بعدة أضعاف على مرتبات منتسبي الجيش والشرطة وحرمت الليبيين خارج العاصمة حتى من الحصول على مرتباتهم بحجة عدم توفر السيولة.

وقال البيان :”الان وقد ضاق الليبيون ذرعاً بهذا الوضع المأساوي الذي كرسته بعثة الامم المتحدة بصمتها وتعاملها مع الخارجين عن القانون كسلطة امر واقع أصبح أكثر من 80% من الليبيين يدعمون الجيش ويحثونه على تحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات حتى يستقر الوضع الامني وتنتهي العبثية وتجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جو آمن خاصة ان ما قام به الجيش في شرق البلاد وجنوبها اعاد مؤسسات الدولة للعمل وحمى المنشآت النفطية واثبت انه لا يوجد حل غير الحل الامني للازمة الليبية”.

مجموعة أبناء ليبيا لفتت إلى أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفه حفتر إستجاب لرغبة الشعب الليبي التي باركها مجلس النواب، وشرع في عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة مليليشيات الارهاب والجريمة وحقق نتائج جيدة في المعارك التي يخوضها على اطراف العاصمة رغم المليارات التي صرفتها الحكومة المفروضة في العاصمة على استجلاب الارهابيين من خارج البلاد ودعمهم بالسلاح والمعدات للوقوف ضد الجيش ومنع دخوله للعاصمه.

وأكدت المجموعة على أن مسألة حسم معركة تحرير طرابلس من الميليشيات الارهابية والإجرامية مسألة وقت فقط ،موضحةً أن حرص الجيش بالحفاظ على أرواح المدنيين سبباً في اطالته وهو ما فسره خطأً غسان سلامة الممثل الشخصي للامين في تصريح علني بعجز الجيش لكي يبني على ذلك خطواته القادمة لعرقلة جهود الجيش وانقاذ الميليشيات،وتعزيز سلطتها على حساب مصلحة الليبيين ،على حد قولها.

كما خاطبت المجموعة الأمين العام بالقول :”لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عاجزة عن القيام بأي مبادرة جادة وحاسمة للتعجيل بإخراج ليبيا من أزمتها وانها كانت العامل الأساس في إستدامة الفوضى وتمكين الإرهاب من السيطرة على مفاصل الدولة عبر حكومات هشة وغير كفؤة يدعمها الممثلون الخاصون للأمين العام الذين تعاقبوا على رئاسة البعثة وآخرهم غسان سلامه الذي ما زال يصر على التقليل من شأن الجيش الليبي وإهمال صوت الشعب الليبي وطموحاته بالترويج لحوارات بين متصدري المشهد السياسي لإقتسام السلطة بعيداً عن المصلحة الحقيقية لليبيين كافة”.

مجموعة أبناء ليبيا دعت في ختام بيانها الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر في إنهاء مهمة بعثة الامم المتحدة الدعم في ليبيا وانهاء عمل غسان سلامة الذي عجز عن الخروج من تأثير بعض الدول الداعمة للارهاب ولم يقدم شيئا ذا قيمة للشعب الليبي مثل من سبقوه في المنصب.

التوقيعات:

التوقيعات:

1. محمد سعد امبارك

2. فرج السائح

3. محمد مختار الغناي

4. مرعي عقيلة اشويربات

5. ليلي ابوسيف ياسين

6. محمد ديره

7. عبد المنعم اليسير

8. محمد سالم امبارك

9. علي محمد يحي الرقيعي

10. يونس عمر فنوش

11. امال ابراهيم جلول

12. مصطفي محمد علي كمبراكي

13 علي سعيد البرغثي

14 عبدالغني حسن العريبي

15. فوزي محمد الغناي

16. عصام صالح التاجوري

17. محمد توفيق غنيم

18. عبد الرحيم الجنجان

19. خالد الترجمان

20. حلوم فرج الفلاح

21. المبروك سلطان

22. لطفي علي البركولي

23. خليفة محمد امطير

24. زكيه يوسف محمد العوامي

25. عبدالمنعم حسين المجدوب

26. عبدالقادر محمد ماضى

27. امراجع غيث الفرجاني

28. سليمة الطيب الجراري

29. حنان امراجع العريبي

30. انتصار محمد

31. ابراهيم العوامي

32. عوض يوسف

33. منصور محمد

35. جمال بخاطره.

36. امل اسماعيل الكوافى

37. امل بوقشاطه العريبي

38. ناجي عاشور المسماري

39. قدرية عثمان صالح

40. مرعي الظريف العريبي

41. فاطمة شنيب .

42. اسماء حمادي

43. احمد محمد قاسم اليمني

44. هناء الشكري

45. مفيدة سليمان المصري

46. ساميه عمر الهاشمي

47. عزة حسن الانجباوي.

48. ربيعة ابراهيم حمزة

49. عبدالناصر علي ديهوم موسى

50. حمدي جبريل المنبي

51. توفيق رمضان بوبطانة

52. مبروكة سليمان جبريل

53. بالحسن اسعيد المجبري

54. خالد ياسين أبوسيف

55. مها امساعد العبيدي

56. إيناس عمر دبوب

57. عادل احمد محمد الفرجاني

58. نجوي مصطفي التاورغي

59. عبد القادر حسين المغربي

60. علي بن خيال

61. ايهاب طاهر القربي

62. صابرين علي محمد

62. ايهاب عبد السلام الفلاح

63. عبد السلام عمران جبريل

64. حميده محمد اوحيده

65. امبارك سعد امبارك

66. صبيحة عثمان بلل

67. فوزية سعيد السراوي

68. نجلاء حسين ابوسيف ياسين

69. فاطمة عبدربه الورفلي

70. نعمات بالعيد المغربي

71. خالد عبد القادر غوقه

72. احمد مثالي محمد

73. راف الله عبد الغني السعيطي

74. عزالدين يوسف المشنون الحراري

75. شيم بوفاته

76. صلاح أمبارك الفرجاني

77. سيف الدين العماري

78. تهاني هيبه مفتاح العريبي

79. عادل احمد محمد الفرجاني

80. صبري مسعود العبيدي

81. فرج عبدالعزيزعادل

82. احمد محمد الفرجاني

83. نجوي مصطفي التاورغي

84. عبدالناصر حسين المجدوب

85. هيثم مفتاح عبدالعظيم

86. شكري مفتاح الحاسي

87. صالح راف الله الحاسي

88. سالمه المهدي علي

89. عبدالرازق نصيب بوحراقة

90. عيد مفتاح العقورى

91. محمد الهونى

92. جميلة على العجيلى.

93. ايمن اسماعيل الكوافى

94. منى الفيتورى

95. محمد المسلاتى

96. طارق محمد احشاد المجبري

97. حاتم سالم السعيطي

98. صالح السنوسي اسماعيل

99. سالم الصغير مفتاح

100. خيرية فرج الفرجاني

101. ابوبكر محمد ارميله

102. عبد السلام فلفل

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