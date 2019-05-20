جو حار على معظم المناطق بسبب منخفض جوي صحراوي

بنغازي-العنوان

تشهد معظم مناطق ليبيا ارتفاعا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم الإثنين متأثرة بمنخفض جوي صحراوي.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن مناطق شرق وجنوب ليبيا تتأثر بمنخفض جوي صحراوي مصحوب بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأسار المركز، إلى أن درجات الحرارة تتراوح ما بين (35-41) مئوية وتصل على بعض المناطق إلى (44) مئوية خاصة على جالو وسبها مع رياح نشطة تسبب في إثارة الرمال.

وتوقع المركز أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الساحلية.

وأوضح المركز، أن مناطق شمال غرب ليبيا تتأثر بامتداد لمرتفع جوي يساعد في اعتدال في درجات الحرارة، التي تتراوح ما بين (28-34) مئوية مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية