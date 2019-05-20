اللواء مادي يعلق على وصول “أسلحة تركية” وتأثيرها على الأرض..ويؤكد: معركة طرابلس مستمرة

علق آمر المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني اللواء إدريس مادي على وصول أسلحة تركية للمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، مؤكدا أنها لن تغير شيئاً على الأرض وأن معركة طرابلس معركة مصير ومستمرة حتى النهاية.

وأوضح اللواء مادي في تصريحات نشرها موقع “العين الإخبارية” الأحد أن إرسال تركيا شحنات أسلحة ودعم للمليشيات هو أمر متوقع وطبيعي، مشددا على أن قطر وتركيا هما مصدر تمويل ودعم الميليشيات والمجموعات الإرهابية في ليبيا، مؤكداً أن الميليشيات ستستخدم كل ما تقدمه لها قطر وتركيا.

وأضاف :” أن هذا لا يخيفنا حتى ولو أرسلوا جنودهما للقتال إلى جانب تلك الميليشيات “.

وكان المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني، أكد أن الحكومة تلقت دعماً بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، “استعدادا لعملية موسعة يتم الإعداد لها” -حسب بيان مقتضب نشره المكتب عبر صفحته بموقع فيسبوك السبت.

وأفاد اللواء مادي :” لم نكن نتوقع أن تكون المعركة سهلة أو قصيرة المدة، توقعنا أن تكون المعركة شرسة، وهدفنا القضاء على الميليشيات مهما كلف الأمر ومهما كان الثمن”.

وشدد اللواء مادي في ختام تصريحاته على أن ” المخرج الوحيد للأزمة الليبية هو القضاء على المليشيات والعصابات التي تسيطر على طرابلس وإلا سنستمر في هذه الدوامة لسنوات وسنظل تحت رحمة العصابات “.

وذكرت وكالة رويترز أن عشرات المركبات المدرعة من طراز (بي.إم.سي كيربي) تركية الصنع وصلت إلى ميناء طرابلس.

وأشارت الوكالة إلى أن متحدث باسم حكومة طرابلس قال هذا الشهر إن “الحكومة تتواصل مع تركيا للحصول على أي شيء يلزم لوقف الهجوم بما في ذلك الدعم العسكري والمدني”.

وكان لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي، المعاقب دوليا وامريكيا، قد أعلن تسلم حصته من المدرعات والأسلحة التركية التي وصلت ظهر السبت إلى ميناء طرابلس قادمة من ميناء ” سامسون ” التركي .

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