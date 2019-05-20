«الحكومة الموقتة» تبحث مقترح تعديل قانون الهجرة غير الشرعية

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، مقترح تعديل القانون رقم 19 لعام 2010 ميلادي بشأن قضية الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه أمس بديوان مجلس الوزراء في بلدة قرنادة، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

تناول الاجتماع مقترحات تعديل القانون تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، والتي تشمل تشديد العقوبات الواردة بالقانون السابق على العصابات التي تمتهن جريمة الاتجار بالبشر وتمارس الانتهاكات التي تمس حياة المواطنين.

وطلب الثني تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في سوق العمل شريطة توافر الشروط الصحية لمن يرغب في البقاء من المهاجرين في ليبيا، كما أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية والضبطية بالحكومة الموقتة لاتخاذ الإجراءات القانونية حول هذه الممارسات وإعداد قوائم بمرتكبيها لاستصدار مذكرات قبض عليهم من قبل النائب العام.

وأكد الثني استعداد الحكومة الموقتة لفتح ممرات آمنة لإخراج المهاجرين العالقين بالتنسيق مع غرفة عمليات تحرير المنطقة الغربية.

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