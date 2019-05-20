اللجنة التسييرية لبلدية بني وليد تعقد اجتماعها الأول‎

عقد مساء أمس الاحد رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لبلدية بني وليد والمشكلة بقرار من رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ونوقش بالاجتماع آليات عمل اللجنة وتحديد الاحتياجات الضرورية للمدينة وكيفية معالجة المختنقات التي تمر بها المدينة.

وحسب تصريح المهندس بشير عجاج رئيس اللجنة التسييرية لبلدية بني وليد لـ “بوابة افريقيا الإخبارية” فإن اللجنة التسييرية ستضع في أولوياتها الاحتياجات الاساسية للبلدية وتوفير الوقود والسيولة النقدية والسلع الاساسية التي يحتاجها المواطن بالبلدية.

وقال عجاج “اننا ندعم وبقوة تضحيات أفراد وجنود القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب ونثمن انتصاراته وان بني وليد وشبابها دائما في صف الوطن”.

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