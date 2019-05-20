في خطاب إلى غوتيريش .. مجموعة أبناء ليبيا تبدي انزعاجها من البعثة الأممية

وجهت مجموعة أبناء ليبيا خطابا مفتوحا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعربت فيه عن خيبة أمل الليبيين، مما وصفوه بالدور السلبي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وأثره المباشر في استدامة الفوضى الأمنية والمؤسساتية.

واعتبرت المجموعة التي تضم ناشطين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، أن البعثة بدل أن تقوم بدور مركزي في نزع سلاح الميليشيات، وإصلاح مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادىء الديمقراطية؛ تعاملت مع الميليشيات كسلطة أمر واقع ، مؤكدين أن أغلب الليبيين يدعمون الجيش، ويحثونه على تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات، حتى يستقر الوضع الأمني، وتجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جو آمن ومستقر.

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